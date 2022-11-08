Бывший министр экономического развития Ставрополья возглавил "Ставэлектросеть"

Бывший министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин стал временным генеральным директором ГУП "Ставэлектросеть". Мужчина вступил в должность еще 3 ноября. Информация о назначении опубликована на сайте предприятия.

Крынин возглавлял региональное минэкономразвития с 2019 года. Ранее он был заместителем министра.

Сейчас же ведомством руководит Денис Полюбин, исполняющий обязанности министра. Раньше он был начальником комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.