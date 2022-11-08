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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:38

Бывший министр экономического развития Ставрополья возглавил "Ставэлектросеть"

Пока что Сергей Крынин находится в статусе врио гендиректора
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Бывший министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин стал временным генеральным директором ГУП "Ставэлектросеть". Мужчина вступил в должность еще 3 ноября. Информация о назначении опубликована на сайте предприятия.

Крынин возглавлял региональное минэкономразвития с 2019 года. Ранее он был заместителем министра.

Сейчас же ведомством руководит Денис Полюбин, исполняющий обязанности министра. Раньше он был начальником комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.