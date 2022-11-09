В тройной аварии на Ставрополье погиб один человек

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном районе Ставропольского края 8 ноября примерно в 18:00 на 11 километре дороги «Ессентуки - Суворовская» водитель «Лексуса», совершая обгон, не справился с управлением и врезался в едущий по встречной полосе ВАЗ-2112, а после касательно задел пассажирскую ГАЗель.

От удара иномарка вылетела в кювет, где неоднократно перевернулась. Во время опрокидываний из разбитого выпал пассажир, так как он не был пристегнут ремнем безопасности. В итоге 30-летний мужчина скончался. Водитель «Лексуса», 42-летний житель станицы Ессентукской, получил перелом позвоночника, а его 14-летний сын отделался ушибами. Другие участники аварии не пострадали, в ГАЗели пассажиров не было.

— Со слов водителя «Лексуса», автомобиль при совершении обгона начало крутить,не исключена техническая неисправность (разгерметизация колеса). Мужчина был трезв. Детальные обстоятельства происшествия уточняются, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.