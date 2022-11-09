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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 8:23

Ставропольские предприниматели ограничили конкуренцию и получили 125,5 млн рублей

В отношении них возбуждены уголовные дела
Данил Юрков

По данным следствия, в 2019 году три директора компаний, оформленных как юридические лица, при проведении аукционов на территории Ставрополья согласовывали свои действия и действия подконтрольных организаций, получив победу в конкурсе. Таким образом, они ограничили конкуренцию.

С сентября 2019 по март 2022 в результате преступного антиконкурентного сговора предприниматели заключили 10 договоров и получили доход в размере более 125,5 млн рублей. В отношении них возбудили уголовное дело по подозрению в ограничении конкуренции на электронных аукционах.

— Следователем СК России по уголовному делу проводятся следственный и процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Если вина предпринимателей будет доказана, материалы направят в суд, где будет вынесен приговор.