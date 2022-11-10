В 2023 году на Ставрополье вырастет размер маткапитала на первого и второго ребенка

На Ставрополье с 2023 года станут выплачивать больше денег за материнский капитал. Согласно указу президента России, рост маткапитала должен произойти по всей стране. О том, сколько будут платить за первого и второго ребенка, рассказали в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора Ставрополья.

Так, за первенца родители смогут получить 590 тысяч рублей, когда сейчас выплачиваются 524,5 тысячи. После рождения второго – если родители не получали сертификат за первого малыша – будет полагаться 780 тысяч рублей, на данный момент выдают только 693 тысячи.

В некоторых регионах России есть региональные выплаты по материнскому капиталу, который выплачивается отдельно от семейного и государственного капитала. Правда, на Ставрополье такого пока нет.