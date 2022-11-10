Ставрополье в 2023 году планирует получить 45 новых троллейбусов

В 2023 году на Ставрополье могут появиться 45 новых троллейбусов, которые будут куплены благодаря полученному от федерального центра кредиту. Это прозвучало на брифинге в правительстве Ставропольского края.

Замминистра регионального миндора сообщил, что транспорт может выйти на линии раньше, чем это планировалось. Сроки только реализации заявки на кредит установили на 2024 год, однако все прошло быстрее ожидаемого.

— В работу троллейбусного парка Ставрополя много лет не вносились изменения. Приобретение новых троллейбусов позволит не только восстановить прежние троллейбусные маршруты, но и продлить их в густонаселенные микрорайоны, – сказал замминистра.

На данный момент по краевой столице ездят 53 троллейбуса, хотя ранее, в 2016 году, их было около 100. Из-за резкого уменьшения такого транспорта, его изношенности и старых контактных линий было решено начать заниматься решением данных вопросов.