Участникам спецоперации со Ставрополья купят квадракоптеры и тепловизоры

Из Ставропольского края продолжают отправлять гуманитарную помощь солдатам, которые сейчас находятся на спецоперации или проходят боевую подготовку в воинских частях. Об этом заявил губернатор Ставрополья, сказав, что доэкипировка бойцов продолжается.

— Даже когда у ребят есть полное вещевое обеспечение, им может потребоваться наша поддержка - и мы ее окажем. Если из частей поступают запросы на сложные технические устройства, выполнить их сможет краевой фонд поддержки военнослужащих, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

Жители Ставрополья продолжают регулярно перечислять деньги в краевой фонд поддержки мобилизованным и их семьям. В крае есть все ресурсы, чтобы обеспечивать солдат. Глава региона обратился к главам городов и муниципалитетов с просьбой организовывать поддержку сразу, как только появляется необходимость.