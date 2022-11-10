На Ставрополье 45-летний мужчина пытался сбыть 15 свертков с наркотиками

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставропольского края правоохранители узнали, что 45-летний житель Зеленокумска пытается сбыть наркотические вещества. Сотрудники отправились искать мужчину, чтобы убедиться в полученной информации и завести уголовное дело, если он и правда пытался продать наркотики.

Мужчину доставили в отделение полиции, где в ходе обыска обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом.

— Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения – метилэфедроном - общей массой порядка семи граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на крупный сбыт наркотических веществ. После расследования уголовного дела материалы отправятся в суд, где злоумышленнику вынесут приговор.