В Ставрополе сирота не мог получить жилье до судебного разбирательства

Министерство имущества Ставрополье долго время не выдавало жилье сироте со Ставрополя, хотя оно ему полагалось по закону. В ведомстве ссылались на различные причины, по которым мужчина якобы не мог получить свою жилплощадь. Устав от отговорок, потерпевший обратился в другие службы, чтобы получить законное имущество.

— Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производство, уведомил об этом руководство министерства, а также предупредил, что в случае неисполнения решения суда, грозит привлечение к административной и уголовной ответственности, – пишет пресс-служба ФССП России по Ставропольскому краю.

После этого отговорки исчезли, а мужчине, который долгое время стоял в очереди на получение жилья, выделили жилплощадь. Решение суда о требовании выдать молодому человеку полагающееся ему по закону имущество вступило в силу.