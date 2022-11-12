ГИБДД предупредила о сложной обстановке на дорогах Ставрополья

В Ставропольском крае ухудшилась дорожная ситуация из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Плохую видимость фиксируют в разных территориях региона. Так, о сложностях предупредили водителей, которые планируют ехать по дорогам "Ставрополь - Аэропорт", "Северный обход Ставрополя", "Ростов-на-Дону - Ставрополь" и "Подъезд к городу Ставрополю", а также по трассам Арзгирского, Нефтекумского, Изобильненского и Кочубеевского округов.

- Советуем снижать скорость, держать безопасную дистанцию, соблюдать боковой интервал и избегать необдуманных маневров обгона, - обращаются в УГИБДД по Ставрополью.