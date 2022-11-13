На Ставрополье три человека погибли при столкновении на встречной полосе

От полученных травм на месте погибли оба водителя и пассажир «двенадцатой». Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали о ДТП, в котором погибли три человека. Два легкового автомобиля столкнулись лоб в лоб. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

По данным ведомства, авария произошла13 ноября около 6:15 утра на 8 км автодороги «Урожайное - Турксад - Арзгир». Мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2109 по неустановленным пока причинам допустил выезд на встречную полосу. Он проехал через сплошную линию, где допустил лобовое столкновение с другой легковушкой - ВАЗ-2112.

В результате аварии, оба водителя скончались на месте от полученных тяжелых травм.

Погибшим водителем ВАЗ-2109 оказался 30-летний житель Нефтекумска, его стаж вождения составлял три года. В другом легковом автомобиле - ВАЗ-2112 находились жители Левокумского округа. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья.