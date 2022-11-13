В МЧС по Ставропольскому краю предупредили о шквалистом ветре 13 и 14 ноября

Синоптики прогнозируют непогоду еще двое суток.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В МЧС по Ставропольскому краю предупредили жителей о сильном ветре в ближайшие сутки до 18:00. 13 и 14 ноября порывы ветра будут достигать 16-21 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий возрастает риск ЧС и происшествий, которые связаны с повреждением ЛЭП, кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.
Спасатели рекомендуют жителям края:
- быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
- при нахождении на улице, обращать внимание на целостность линии электропередачи, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
- отогнать от деревьев и ветхих строении автомобили;
- избегать длительного нахождения вблизи стен домов, так как возможно повреждение кровли;
- запастись свечами или фонариками на случаи перебоев в электроснабжении;
- находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон;
-находясь на улице, выбрать укрытие.
В региональном гидрометцентре прогнозируют, что неблагоприятные погодные условия продолжаться до 15 ноября 2022 года.