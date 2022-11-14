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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:59

Средняя заработная плата на Ставрополье упала на 3,3%

Реальный ее размер, скорректированный на индекс потребительских цен, снизился
Данил Юрков

На Ставрополье за январь-август 2022 года средняя заработная плата по полному кругу организаций, в том числе малого предпринимательства, увеличилась по сравнению с тем же периодом 2021 года на 9,9%. Однако если скорректировать зарплату на индекс потребительских цен, то замечается падение на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата.

Так, средняя зарплата по краю составила 39418,7 рублей. Больше всего в процентах выросли зарплаты в сферах: транспортировке и хранении (120,5% – 49383 рубля); деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (115,6% – 29776,2 рублей); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта и мотоциклов (113,7% – 38124,8 рублей); деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (113,7% – 38382,5 рублей).

Антирекорды по соотношению с прошлым годом ставят отрасти: финансовой и страховой деятельности (80% – 45366,8 рублей); деятельности профессиональной, научной и технической (96,4% – 41734,7 рубля); административная деятельность и сопутствующие услуги (98,9% – 25545,7 рублей).