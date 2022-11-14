При проверке дома для инвалида 1 группы прокуратура Ставрополя нашла нарушения в его приспособлении

На одной из улиц Ставрополя проживает 80-летняя пенсионерка-инвалид 1 группы. Она нуждалась в приспособлении ее дома в целях доступности. В январе 2022 года администрация города заключила контракт с индивидуальным предпринимателем, чтобы установить пандус и обустроить ванную комнату. На это выделили 490 тысяч рублей.

— Прокурор города Ставрополя выехал по месту жительства пенсионера. Установлено, что сотрудники администрации в нарушение требований федерального законодательства не провели беседу с женщиной в целях выявления конкретных ее потребностей по приспособлению жилого помещения, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Оказалось, что пандус установлен без фиксации, а бортики слишком высокии. Кроме того, само расположение пандуса привело к невозможности комфортного доступа инвалида в жилое помещение и выхода из него: он выходит не на тротуар, а в угол дома.

Такие нарушения считаются недопустимыми. Прокуратура внесла представление в адрес администрации. Теперь нарушения должны исправить – за этим следит прокуратура.