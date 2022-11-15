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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:56

Видимость на дорогах Ставрополья 15 ноября ограничена из-за тумана

На дороге «Кавказ» видимость составляет не более 50 метров
Данил Юрков

Дороги Ставрополья 15 ноября покрылись густым туманом, из-за которого почти ничего не видно на расстоянии больше 50 метров. Автоинспекторы сообщают об ухудшении видимости в Кочубеевском районе и на трассах.

— Автоинспекторы спецбатальона ДПС сообщают о тумане на федеральной трассе «Кавказ», Кочубеевский участок, и на трассе «Подъезд к городу Черкесску» со стороны «Кавказа». Видимость не более 50 метров, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. О том, когда уйдет непогода с дорог края, остается неизвестным.

В тумане водителям следует быть аккуратными, снизить скорость и внимательно следить за дорогой. Стоит соблюдать меры безопасности на дороге, чтобы не спровоцировать аварию. В свою очередь пешеходам надо переходить туманную дорогу, только убедившись в безопасности движения.