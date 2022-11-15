С начала 2022 года 300 ставропольских детей-сирот получили жилье с помощью приставов

На Ставрополье с начала 2022 года судебные приставы добились получение жилья, которое не хотели выдавать, для 300 детей-сирот. По закону дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на государственную помощь поддержку, в том числе они могут получить жилплощадь.

Правда, это не означает, что таким гражданам могут отказать в получении жилья. Причем не всегда законно. В подобном случае люди обращаются в суд, чтобы по закону получить имущество.

Иногда приставам приходится предупреждать должностных лиц, ссылаясь на статью 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После этого все обязательства перед гражданами исполняются.

— Данные меры помогли в полном объеме исполнить требования исполнительных документов. В результате проведенной работы 300 детей-сирот из Ставропольского края получили жилье, – пишет пресс-служба УФССП по Ставропольскому краю.