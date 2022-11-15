Нарушителю со Ставрополья грозит удвоение суммы за 652 штрафа

В Труновском районе Ставрополья автоинспекторы остановили иномарку, за рулем который сидел 40-летний местный житель. Сотрудники подумали, что водитель может быть пьяным, поэтому предложили ему пройти тест.

Мужчина признался в том, что выпивал перед выездом на дорогу, но тест все же прошел. Прибор показал 0,3 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины стали составлять протокол, но узнали что-то более интересное – у водителя целая коллекция из 652 штрафов общей суммой более 500 тысяч рублей.

— По 57 неоплаченным штрафам сотрудниками Госавтоинспекции были составлены материалы. Гражданин ожидает вызова в суд, где ему может быть назначено наказание до 15 суток административного ареста, а также удвоенная сумма задолженности, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Также автоинспекторы передали оставшиеся 595 штрафов судебным приставам. Мужчине может грозить изъятие имущества в счет уплаты штрафов.