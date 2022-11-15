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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 13:34

Житель Ставрополья пойдет под суд за взятку на экзамене по вождению

Материалы переданы в суд
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае утвердили обвинение по делу о даче взятки местным жителем за успешную сдачу на права. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. СУ СКР показали кадры передачи денег полицейскому.

Все случилось в Изобильном. 33-летний мужчина решил передать начальнику городского отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД 50 тысяч рублей за успешную сдачу экзамена на права. Правда, полицейский отказался от денег.

Мужчину будут судить по статье "Дача взятки". Материалы переданы в городской суд.