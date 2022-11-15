Преподаватели СКФУ повышают квалификацию врачей из Демократической Республики Конго

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Преподаватели СКФУ проводят курсы повышения квалификации для медперсонала Демократической Республики Конго. Российская делегация отправилась в африканскую страну. Пресс-служба вуза отмечает, что этот визит стал первым опытом сотрудничества государств в области медицины.

Проект реализуют в рамках программы "Внешнеполитическая деятельность" при содействии Россотрудничества и посольств России и Демократической Республики Конго. Соглашение о сотрудничестве в области медицины подписали еще в 2019 году на саммите "Россия-Африка". Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов заявил, что проект направлен на развитие здравоохранения в африканских странах через повышение квалификации местных кадров.

- Развитие партнерских отношений СКФУ и Демократической Республики Конго, несомненно, имеет большие перспективы. Уверен, что расширение сотрудничества в области медицины, биохимии и биологии будет способствовать в целом развитию российско-африканского сотрудничества в сфере образования и науки, а также созданию совместных проектов по подготовке медицинских специалистов международного уровня, - цитирует Беспалова пресс-служба СКФУ.

В курсах повышения квалификации участвуют свыше 100 врачей и медработников. Они изучают такие медицинские направления, как "Травматология и ортопедия", "Анатомо-физиологические основы медицинской визуализации", "Неотложная помощь в стационаре". Специалисты из России проводят лекции и практические занятия, результатом которых станет итоговая аттестация. Участники курса получат документы о повышении квалификации.

- Хочу отметить, что российское образование в сфере медицины является одним из самых популярных среди иностранцев, и мы готовы делиться знаниями и практическими наработками, - рассказал Сергей Кубанов, директор-главный врач медицинского центра СКФУ.

Перед врачам и медработниками из Демократической Республики Конго выступают кандидаты медицинских наук и преподаватели Медико-биологического факультета СКФУ, а также практикующие врачи клинических больниц Ставропольского края. Преподавание идет на французском языке, но присутствуют также переводчики. Отмечается, что курсы проходят в рамках гуманитарной политики России в системе образования.