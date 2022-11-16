На Ставрополье ожидается потепление в середине недели и мороз на выходных

В Ставропольском крае ожидается сперва потепление до +16 градусов в четверг, 17 ноября, а после резкое похолодание до -6 в выходные 19 и 20 ноября. Об этом рассказали синоптики ставропольского гидрометцентра.

Сегодня, в среду 16 ноября, и завтра, в четверг 17 ноября, на Ставрополье будет солнечно и тепло. В среду дневная температура ожидается от +7 до +12. В четверг же днем воздух будет нагрет от +11 до +16.

Хуже погода себя покажет в пятницу, 18 ноября. По региону местами пройдет дождь, днем он ожидается и в краевой столице. Температура воздуха, тем не менее, будет все еще приятной – от +9 до +14 по краю.

После этого в выходные, как сообщают синоптики, ожидается резкое похолодание. Погода с пятницы не сильно изменится: и 19, и 20 ноября ожидается дождь, он может перейти в мокрый снег. Приближающаяся зима напоминает о себе, скоро похолодание сменится зимней стужей.