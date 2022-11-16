Несколько школ Ставрополья перевели на дистант после сообщения минировании

В Георгиевском округе Ставрополья сегодня, 16 ноября, в несколько школ и детских садов поступило сообщение о минировании зданий. Людей эвакуировали из потенциально опасных мест. Спецслужбы выехали на проверку. Глава округа рассказал о ситуации и принятых мерах.

— Учитывая нынешнюю обстановку, и в связи с тем, что данная ситуация касается вопроса безопасности детей, было принято решение сегодня на один день закрыть ряд детских садов и перевести школы на удаленку, – написал глава Георгиевского округа в своих официальных соцсетях.

На данный момент проводится проверка зданий школ и детсадов. Как и ранее, велик шанс ложного вызова спецслужб злоумышленниками. Однако людей продолжают выводить из зданий после каждого сообщения для обеспечения безопасности.