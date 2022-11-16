Житель Невинномысска планировал сбыть 750 капсул и 30 флаконов веществ

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Невинномысске на Ставрополье задержали 49-летнего местного жителя, так как правоохранители прознали про его злой замысел. Мужчина хотел продать сильнодействующие вещества. Преступление пресекли сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков. Мужчину задержали, у него изъяли почти 750 капсул с порошкообразным веществом, а также 30 флаконов с жидкостью.

— Согласно результатам экспертизы, все изъятое содержит в своем составе сильнодействующие вещества «Прегабалин» и «Тропикамид», масса каждого из которых составила около 300 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина сознался в содеянном и признался, что приобрел ограниченные в обороте вещества и планировал сбыть их. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере. Канал сбыта ищут правоохранители.