Пенсионерка-мошенница из Минвод обманула 10 человек на 6,2 млн рублей

В городе Минеральные воды на Ставрополье утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 63-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, с 2013 по 2020 годы женщина представлялась сотрудником городской администрации и за денежное вознаграждение предлагала помощь по покупке и оформлению в собственность муниципального жилья. Возможности это сделать она не имела.

Обманув 10 человек, действия мошенницы заметили. В отношении нее возбудили уголовное дело, началось расследование, в ходе которого собрали достаточно доказательств вины гражданки.

— В результате преступных действий пенсионерки 10 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 6,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.