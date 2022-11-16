Новый корпус краевой детской больницы появится в Ставрополе с запозданием

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В городе Ставрополе еще с июня 2020 года началось строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы. Сумма контракта на строительство составила более 1,8 млрд рублей, а срок выполнения назначен на 1 декабря 2022 года. Только все оказалось не так просто – подрядчик отстал от графика.

— В нарушение требований Федерального закона подрядчиком допущено значительное отставание от графика выполнения работ, что впоследствии может повлиять на несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию объекта, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура Промышленного района города Ставрополя вынесла в адрес минстроительства и архитектуры, а также руководителя коммерческой организации представления с требованием устранить найденные ошибки. За процессом строительства следят компетентные службы.