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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 12:42

Прокуратура Ставрополья проверит жилищные условия общежитий в Невинномысске

Жители жалуются в интернете на отсутствие отопления и горячей воды
Данил Юрков
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На улице Гагарина, 59 «Б» в городе Невинномысске на Ставрополье располагается общежитие, на которое в соцсетях жалуются жители. Со слов автора видео, которое попало в сеть, в домах отсутствует отопление и горячая вода.

Помимо прочего, в 2021 году, как сказано в видео, подрядная организация должна была провести капремонт. Только вот до сих пор ничего сделано не было. В связи с этим было решено провести проверку.

— По указанию прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура города Невинномысска незамедлительно организовала проверочные мероприятия. По адресу указанного общежития выехал прокурор города Невинномысска для установления всех причин и обстоятельств сложившейся ситуации, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Работники прокуратуры изучают документы, опрашивают жильцов и готовят принятие исчерпывающих мер реагирования для восстановления нарушенных прав граждан. Деятельности ответственных лиц будет дана оценка.