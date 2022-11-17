Прокуратура Ставрополья проверит жилищные условия общежитий в Невинномысске

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На улице Гагарина, 59 «Б» в городе Невинномысске на Ставрополье располагается общежитие, на которое в соцсетях жалуются жители. Со слов автора видео, которое попало в сеть, в домах отсутствует отопление и горячая вода.

Помимо прочего, в 2021 году, как сказано в видео, подрядная организация должна была провести капремонт. Только вот до сих пор ничего сделано не было. В связи с этим было решено провести проверку.

— По указанию прокурора Ставропольского края Юрия Немкина прокуратура города Невинномысска незамедлительно организовала проверочные мероприятия. По адресу указанного общежития выехал прокурор города Невинномысска для установления всех причин и обстоятельств сложившейся ситуации, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Работники прокуратуры изучают документы, опрашивают жильцов и готовят принятие исчерпывающих мер реагирования для восстановления нарушенных прав граждан. Деятельности ответственных лиц будет дана оценка.