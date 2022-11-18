В выходные 19 и 20 ноября в Ставрополе запланирована культурная программа

Большая культурная программа ожидает жителей и гостей Ставрополя в ближайшие выходные, 19 и 20 ноября. Для людей сыграет органный концерт, пройдут спектакли и выставки, в которых можно поучаствовать.

Суббота, 19 ноября

С 15:00 модельная библиотека № 13 им. И.В. Кашпурова начнет проводить презентацию «Хранители памяти земли ставропольской», которая расскажет о людях, которые посвящали и посвящают произведения малой родине.

В детской музыкальной школе № 1 в 17:00 начнет звучать орган. Там пройдет встреча заинтересованных в этом клавишном инструменте, а также пройдет концерт ставропольской капеллы.

В 19:00 в городском Доме культуры пройдет спектакль театра «HumanHome». Актеры сыграют постановку «Человеческая комедия», посвященную шести рассказам Чехова.

Воскресенье, 20 ноября

С 10:00 в городском Доме культуры пройдет фестиваль-конкурс «СтавХор+» в четырех номинациях: «Вокал», «Инструментал», «Хореография» и «Прикладное искусство».

Уже в 12:00 в детском отделе СЦБС начнется заседание литературного клуба «ЛитСфера». Там разберут книгу братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и поговорят о вечных темах доброты, милосердия, терпимости.

В 16:00 литературно-музыкальном театре-гостиной «Гармония» состоится премьера спектакля «Ставропольский клад» по пьесе ставропольца Романа Нутрихина.

В то же время, в 16:00, в молодежном культурно-досуговом центре «Мир» пройдет концерт духового оркестра имени Осиновского Д.А. Вход на мероприятие свободный.

А в 17:00 в картинной галерее пейзажей художника П.М. Гречишкина заключительнением мероприятий станет концерт хора и солистов городской капеллы «Кантабиле». Пойти на мероприятие можно по «Пушкинской карте».