В Ставрополе с 1 декабря изменятся три маршрута

После многочисленных жалоб жителей Ставрополя было решено изменить пути следования маршрутов №9м, №45м и №33м. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили в краевом министерстве дорожного движения.

— В связи с многочисленными обращениями жителей города Ставрополя, с 1 декабря изменится путь следования маршрутов, – пишет ведомство.

Маршрут №9м «2-й Юго-Западный проезд – ул. Пестеля» будет ехать по 24 улицам города. На карте виден маршрут следования.

Фото: пресс-служба миндор Ставрополья

Маршрут №45м «Тц «Метро» – Стеклотарный завод» проедется по 16 улицам города.

Фото: пресс-служба миндор Ставрополья

Маршрут №33м «ст. Аграрник – ул. Селекционная» будет ходить так же, как и №45м, по 16 улицам.

Фото: пресс-служба миндор Ставрополья

Теперь людям должно стать удобнее передвигаться на перечисленных маршрутках. Обработанные жалобы жителей были приняты, чтобы улучшить общественный транспорт города.