На Ставрополье правоохранители «накрыли» три наркопритона

Установлено, что летом 47-летний житель села Прасковея Буденновского округа Ставрополья предложил трем девушкам пользоваться его домом, чтобы употреблять наркотики. Они не отказались. Одной из посетительниц было всего 17 лет.

Правоохранители узнали о таком нескромном предложении и теперь мужчина будет объяснять, чем он руководствовался и какие цели преследовал, приглашая молодых наркоманок к себе домой.

В другом случае 42-летний ставрополец предоставлял свою жилплощадь для изготовления и потребления наркотиков. Из помещения вынесли использованные шприцы, пластиковые бутылки и фольга с остатками наркотиков. Мужчина уже имеет несколько судимостей, теперь ему светит очередной срок.

Третий притон правоохранители «накрыли» в Пятигорске. Там 44-летний собственник два месяца содержал наркопритон. Об этом узнали, а мужчину задержали.

— За указанные преступления в отношении всех трех мужчин возбуждены уголовные дела, им грозит до 4 лет лишения свободы, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.