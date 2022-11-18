Детское кресло спасло 6-месячного младенца от смерти в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья на 484 километре автодороги «Астрахань - Элиста - Ставрополь» произошла авария с участием 6-месячного младенца. По предварительным данным, водитель «Пежо-308» выбрала опасную для движения скорость и не справилась с управлением.

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Авто после удара восстановлению не подлежит. В больницу доставили 41-летнюю водителя и ее 6-месячную дочь, которая в момент аварии сидела в детском кресле.

— Благодаря соблюдению правил перевозки, у младенца ушибы головы и тела. Ее жизни угрозы нет. Мама девочки с серьезными травмами находится в реанимации, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель – жительница Ставрополя. За последние два года она не получала штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.