На Ставрополье 18 человек попали в больницу с туляремией

В Петровском округе Ставрополья 18 человек попали в больницу с туляремией. Все пациенты легкой и средней тяжести заболевания, им оказывается медицинская помощь. Первые восемь человек уже выписаны домой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

— В крае имеется 54 175 доз вакцины против туляремии. В Петровском районе на начало ноября привиты 7 425 человек. Прививка делается накожно, легко переносима и действует в течение 5-6 лет, – рассказали в ведомстве.

Также в ведомстве сообщили, что заболевание не переносится от человека к человеку. Источниками заражения могут стать грызуны, загрязненная вода либо зараженные пищевые продукты.

Медики настоятельно рекомендуют кипятить воду, чаще мыть руки и пользоваться перчатками и респиратором при уборке в комнате, где могу находиться грызуны.