В Кисловодске сбили 86-летнюю местную жительницу

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, как невнимательный водитель автобуса сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 19 ноября на улице Дзержинского. Мужчина, за рулем «ГАЗель Некст» не пропустил женщину и наехал на 86-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, жительница Кисловодска с травмой головы была госпитализирована в госпиталь.

Как выяснилось позже, за рулем автобуса находился 54-летний местный житель, который выполнял внутригородской маршрут

- В момент ДТП в салоне находились трое пассажиров, они не пострадали, - уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья. По факту автоаварии проводится проверка.