Синоптики прогнозируют на Ставрополье потепление до +20 градусов

Бабье лето вернется в Ставрополь уже в понедельник. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регион возвращается «бабье лето». Синоптики предупреждают ставропольцев о потепление до +20 градусов тепла 21 ноября 2022 года.

В ночь с субботы на воскресенье ожидаются дожди. В воскресенье, 20 ноября 2022 года, в Ставропольском крае будет дождливо, утром ожидается туман, днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +13...+18 градусов тепла. В краевой столице осадков не ожидается, днем температура воздуха достигнет значений +14...+16. Ветер западный 8-10 м/с.

В понедельник, 21 ноября 2022 года, воздух в крае прогреется до +18...+20 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Ставрополе также будет тепло и без осадков. Температура воздуха составит +17...+19 градусов тепла.