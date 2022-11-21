Мошенник из Ставрополя предложил смягчить наказание жителю Михайловска

Сотрудники УФСБ по Ставрополью узнали о мошеннической деятельности жителя Ставрополя. В отношении жителя города Михайловска Ставропольского края шло судебное разбирательство, и тогда мошенник решил действовать. Мужчина притворился, будто знаком с сотрудником краевого суда.

Всего за 300 тысяч злоумышленник предложил смягчить наказание за совершенное преступление. Пускай оказать реальную помощь мужчина не мог, он подтолкнул жителя Михайловска на передачу денег, во время которой жителя Ставрополя и задержали.

— В отношении данного лица возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. О том, грозит ли что-то жителю Михайловска, не сообщается.