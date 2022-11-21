На Ставрополье жены участников СВО получат 20 тысяч рублей при рождении ребенка

На Ставрополье в Думу внесли законопроект, который предоставляет возможность получить единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка для жен, чьи мужья сейчас находятся на специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края.

— Таким образом для участников спецоперации за счет краевых средств мы фактически удвоим федеральную выплату за рождение ребенка, которая тоже составляет 20 тысяч рублей. Рассчитываю, такая помощь поможет мамам чувствовать себя увереннее, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

Законопроект рассмотрят на ближайшем парламентском заседании. Глава региона уверен, что депутаты поддержат инициативу.

Сами выплаты предполагают финансовую поддержку семей мобилизованных, которые будут получать больше средств. Так и матери детей будут чувствовать себя увереннее в сложной для семьи ситуации, и отцы будут меньше переживать за детей.