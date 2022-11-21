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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:15

Жителей Изобильненского района Ставрополья просят не пить воду из-под крана

Это связано с профилактикой туляремии
Данил Юрков

В Изобильненском районе Ставрополья жителей просят не пить воду из-под крана. Как сообщает Ставрополькрайводоканал, в воде решили увеличить содержание остаточного свободного хлора. Это сделано ради профилактики туляремии.

Люди могут пить воду безопасно после фильтрации, также перед употреблением стоит дать жидкости настояться. Потом ее стоит прокипятить и только потом выпить. Жителей просят сделать запасы воды, чтобы не оказаться в затруднительной ситуации.

По всем вопросам, связанным с водой в Изобильненском округе Ставрополья, можно обращаться по номеру телефона: 8-86545-2-49-71.

Также инфекцией грозит свалка трупов животных на 4,4 гектара в Курском округе Ставрополья. Россельхознадзор бьет тревогу об опасности нахождения отходов на черноземе. Администрации муниципалитета внесено повторное предостережение.