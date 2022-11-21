На Ставрополье с 14 по 20 ноября оставили 194 пьяных водителя

За неделю с 14 по 20 ноября на Ставрополье остановили 194 водителя, которые имели признаки опьянения. Часть из них согласилась пройти тест на алкоголь, а часть – отказалась; у всех пьяных и отказавшихся могут забрать права и выписать штраф.

Также 19 водителей сели за руль пьяными повторно, за что им грозит уголовная ответственность. В воскресенье, 20 ноября, инспекторы задержали 40 пьяных водителей, поэтому этот день назвали самым «нетрезвым».

Так, на дороге «Астрахань – Элиста – Ставрополь» автоинспекторы заметили скутер, водитель которого ехал без шлема. Его остановили за нарушение, однако оказалось, что у 44-летнего местного жителя нет прав.

— Ему предложили пройти освидетельствование, на что он ответил категорическим отказом. Хотя гражданин признался, что перед поездкой употреблял спиртное, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении водителя составлены несколько протоколов. Ему грозит административный арест на срок до 15 суток, а также штраф более 30 тысяч рублей.