За минувшую неделю из-за мошенников ставропольцы лишились 40 млн

На Ставрополье за минувшую неделю с 14 по 20 ноября мошенники обманули людей на 40 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сотрудники полиции постоянно проводят работу по противодействию мошенничеству, однако жители региона продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

— Так, в отдел полиции № 3 по городу Ставрополю обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее противоправном деянии, – пишет ведомство.

Оказалось, женщине несколько раз позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил о том, что на имя потерпевшей собираются оформить кредит. Чтобы избежать угроз, ей нужно было самой оформить кредит, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. После кредит должен был аннулироваться.

Только вот чуда не произошло: задолженность в 600 тысяч рублей осталась, а якобы сотрудник банка бесследно исчез. В отношении неизвестного возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители ищут преступника.