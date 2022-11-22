В Ставропольском крае отмечается миграционная убыль населения

Фото: пресс-служба федеральной службы государственной статистики

На Ставрополье сделали статистику миграции населения за январь-сентябрь 2022 года. По данным пресс-службы федеральной службы государственной статистики, в регион мигрировали 53022 человека, а уехали – 54359. Отмечается убыль в 1337 человек.

С пределов России на Ставрополье мигрировали 47263 человек (внутри края – 22056, а из других регионов – 25207), а из-за пределов России в край въехали 5759 человек (из стран СНГ – 5114, а из других стран – 645). При этом в городские округа приехали 37830 человек, а в муниципальные округа – 15192.

Со Ставрополья в пределы России разъехались 44486 человек (по краю – 22056, в другие регионы – 22430), а в зарубежные страны из региона уехали 9873 (в страны СНГ – 8479, а в другие – 1394). Из городских округов уехали 37193 человек, а из муниципальных округов – 17166.