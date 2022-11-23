Фонтаны Ставрополя переходят на работу в зимний сезон с 1 декабря

В Ставрополе завершили подготовку фонтанов к зимнему режиму работы, который начнется 1 декабря. Для этого на них установили световые инсталляции, украсили и перекрыли подачу воды. Вечером фонтаны будут светиться. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Зимний сезон работы фонтанов стартует 1 декабря. Сейчас специалисты проверяют и настраивают оборудование для бесперебойной работы, – пишет ведомство со ссылкой на главу краевой столицы.

Каскады «Волна» на Александровской площади были заменены 70-метровыми металлическими конструкциями, вместо фонтана «Ангел» теперь стремятся вверх 28 световых струй, которые имитируют круги на воде. На Крепостной горе фонтан тоже превратился в световые волны.

Также не забыли и про скверы юго-западной и северо-западной части города – фонтаны там тоже украсили. Так, «Жемчужина» и «Салют» и самый большой фонтан юга страны – «Россия» – тоже готовы к зимнему сезону.