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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:53

Властям Ессентуков запретили сбрасывать сточные воды в реку Бугунта

Этого добилась прокуратура Ставрополья
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Прокуратура Ставрополья через суд обязала исключить сброс сточных вод в первой и второй зонах округа горно-санитарной охраны курорта Ессентуки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения выявили в ходе проверки. Более девяти лет власти города сбрасывали неочищенную сточную воду ливневок в реку Бугунта и ручей Капельный из 10 водовыпусков. Это считается нарушением федерального закона.

В октябре 2022 года прокуратура обратилась в суд с иском признании незаконным бездействия администрации Ессентуков. Кроме того, надзорное ведомство требовало запрета сброса сточных вод в реку и ручей до 2024 года.

- Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется надзорным ведомством, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.