Вечером 23 ноября в Ставрополе появились 9-балльные пробки

Фото: сервис Яндекс.карты

В Ставрополе вечером 23 ноября наблюдаются пробки в 9 баллов. Информация появилась в сервисе Яндекс.карты. Красным помечены пересечения Западного обхода и Доваторцев, Лермонтова – Доваторцев, Мира – Лермонтова, проспект Кулакова и улица Западный обход по стороне движения в сторону Кулакова. Также в пробках стоит пересечение улиц 45-я Параллель и Пирогова и Тухачевского – Пирогова.

Ниже в городе в пробках стоят улицы Льва Толстого, Ленина (по обе стороны), Дзержинского (по обе стороны). Мира едет быстрее внизу и показано желтым цветом, как и Лермонтова. Однако на пересечении Розы Люксембург и Лермонтова наблюдается сильный затор.

Вплоть до 12 школы от пересечения с улицей Ипатова в пробке стоит Голенева. По направлению вверх проспекта Карла Маркса также наблюдается затор на пересечении с Голенева. Также в пробках стоят улицы Маяковского и Добролюбова. Рядом с Восточной автостанцией наблюдается пробка.

На Чапаевском проезде в сторону выезда из Ставрополя наблюдается пробка. С обеих сторон пригородной небольшая, а вот с Михайловского шоссе и Прикумского переулка – большая: от «Светофора» на шоссе и школы №41 в переулке. Также пробка заметна на пересечении улиц Достоевского и Мира.