Экспорт ставропольской продукции в 2022 году вырос на 62%

Предприятия Ставропольского края увеличили экспорт продукции почти на 62%, что составило 74% товарооборота региона. Внешняя торговля принесла региону почти 940 млн долларов. Об этом сообщают в ставропольском минэкономразвития.

— В нашем крае успешно функционирует ряд крупных предприятий химпрома, что обеспечивает поставки на экспорт химической продукции. На эту продукцию приходится порядка 63 процента всего стоимостного объема экспорта, – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

Также было отмечено, что основной прирост показали не только продукция химической промышленности, но и продовольственные товары и другие категории с высокой добавленной стоимостью.

Крупнейшими покупателями ставропольской продукции стали Китай, Беларусь, Азербайджан, Саудовская Аравия и Турция. Продажи продовольственных товаров и сырья выросли на 80%.