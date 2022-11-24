На Ставрополье шесть человек обвиняются в создании преступного сообщества

На Ставрополье пресекли деятельность преступной банды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на Ставрополье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями первой и второй статьи 210 УК РФ. Шесть человек обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем.

Задержать злоумышленников удалось благодаря совместным действиям следователей ГУ МВД России по Ставропольскому краю, оперативников Главного управления МВД России по СКФО, регионального Управления ФСБ России и прокуратуры.

- Установлено, что житель Предгорного округа создал криминальную организацию, состоящую из трех структурных подразделений, в которую вовлек двоих сообщников, выполнявших организаторские функции, и еще троих участников, - отмечается в пресс-релизе.

Обвиняемые передали в органы исполнительной власти поддельные документы. Таким образом им удалось приобрести 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Двум округам Ставропольского края - Минераловодскому и Андроповскому был причинен значительный ущерб - 60 миллионов рублей.

Также сообщается, что от рук мошенников пострадал руководитель одной из региональных компаний. В результате нарушения договорных обязательств фирма потеряла имущество на сумму в 41 миллион рублей.

Помимо возбуждения уголовного дела по статье 210 УК РФ, злоумышленникам вменяют еще несколько уголовных дел, предусмотренных частью третьей статьи 163 и частью четвертой статьи 159 УК РФ. Сейчас эти уголовные дела соединены в одно производство.

Известно, что задержанные угрожали учредителю сельскохозяйственного предприятия и его семье насильственной расправой. В результате противоправных действий, фигуранты уголовного дела завладели уставным капиталом организации по заниженной стоимости.

- Причинив тем самым потерпевшему ущерб в размере свыше 176 миллионов рублей», - уточнила Ирина Волк.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.