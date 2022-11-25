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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:32

Губернатор Ставрополья поручит помочь жителям Предгорного округа

С бытовыми вопросами жены бойцов-участников спецоперации обратились на прямой линии
Данил Юрков

На прямой линии с губернатором Ставропольского края от несколько жен бойцов-участников специальной военной операции пришли просьбы о помощи по быту.

— Я живу одна с детьми, мужа мобилизовали. Возникли проблемы с забором, двор в плохом состоянии. Прошу помочь с решением проблемы, – написала жительница края.

Глава региона пообещал помочь с возникшими трудностями в ближайшее время. Он отметил, что на просьбу в поддержке семей надо реагировать оперативно и решать все вопросы.

— Сегодня все возникающие бытовые вопросы членов семей мобилизованных – зона ответственности моя и глав территорий и муниципалитетов. Мы такие вопросы вместе решаем каждый день, – ответил на просьбу глава региона.