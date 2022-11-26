В Ставрополе бывшему следователю и адвокату увеличили срок наказания за взятку

Экс-следователю и адвокату из Ставрополя ужесточили наказание за покушение на крупную взятку. Фото: Виталий КАРНАУХ

В региональной прокуратуре рассказали, что фигурантам уголовного дела о получении взятки в 1,7 млн рублей - изменили приговор. Бывшему следователю и адвокату увеличили сроки заключения до 5 лет.

Напомним, эта нашумевшая история получила огласку в 2019 году. Следователь и адвокат решили подзаработать на молодом человек, которому грозил срок за сбыт наркотиков. Они связались с матерью юноши и сказали, что готовы «отмазать» парня, но за определенную сумму. Сообщники надеялись получить от женщины 1,7 миллиона рублей. Но не успели.

Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, а подельников удалось задержать во время передачи крупной денежной суммы. По решению суда, экс-следователя приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии, а также оштрафовали на 5,2 млн рублей. А адвокат должен был выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей и получил три года тюремного заключения.

Прокуратура осталась не согласна с решением суда, посчитав приговор слишком мягким. После обжалования приговора, каждому фигуранту уголовного дела назначили новый срок заключения - 5 лет колонии.