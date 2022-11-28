В Кисловодске проводится проверка после аварии с участием двух автомобилей такси

Сегодня, 28 ноября, в Кисловодске примерно в 8:30 произошла авария с участием двух автомобилей такси. По предварительным данным, водитель «Датсун Он-До» выезжал со второстепенной дороги, однако не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шкода Октавия».

В результате произошла авария, в которой пострадали три участника: водители и 13-летний пассажир. От удара автомобили съехали с дороги. Пострадавших доставили в больницу. Водитель «Датсун Он-До» в момент происшествия был трезвый. После этого следственный комитет начал разбирательства инцидента.

— По данному факту организована проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.