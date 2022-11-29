За минувшие сутки на Ставрополье с коронавирусом госпитализировали 13 пациентов

За последние сутки с 28 на 29 ноября на Ставрополье от коронавируса выздоровели семь человек, при этом заболели семь человек, в том числе три несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 13 пациентам, в том числе двум детям. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от заражения «короной».

— За прошедшие сутки выздоровело еще семь человек. Уровень заболеваемости остается на прежнем невысоком уровне. Новых летальных исходов нет, – пишет губернатор Ставропольского края в своих официальных соцсетях.

В то же время продолжается вакцинация против коронавируса: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 285 человек, а полный курс иммунизации прошел 141 человек. Получить вакцину можно в медицинских учреждениях.

Количество тестов на выявление коронавируса на Ставрополье достигло отметки в 4 млн 797 тысяч и продолжает расти.