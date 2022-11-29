На Ставрополье 30 ноября и 1 декабря ожидается -5 градусов

В конце ноября и начале декабря на Ставрополье ожидается похолодание до -5 градусов. Сегодня, 29 ноября, днем в крае ожидается температура воздуха от 0 до -5 градусов. Облачно, туман и гололед, ветер восточный 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

Завтра, 30 ноября, ночью в Ставропольском крае ожидается температура воздуха от 0 до -5 градусов, в краевой столице – от -2 до -4. Осадков не ожидается, на регион опустится туман. Ветер ожидается юго-восточный 7-12 м/с по Ставрополью с порывами 15-25 м/с, а в Ставрополе – ветер будет 21-25 м/с. Дневная температура в регионе поднимется от 0 до +5.

В начале декабря ночная температура на Ставрополье будет от 0 до -5 градусов, в Ставрополе – от -1 до -3 градусов. Днем температура в регионе поднимется до +6 градусов, а в краевой столице – до +4. Осадков не ожидается, как и туман. Ветер будет юго-восточный 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с по краю, а в Ставрополе – 18-20 м/с.