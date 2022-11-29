Синоптики не определились с погодой в новогоднюю ночь на Ставрополье

На разных сайтах с погодой синоптики сообщают разную информацию о погоде, которая ждет Ставрополье в новогоднюю ночь.

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает об облачной погоде с морозом от 0 до -3 градусов. Ночью с 31 декабря на 1 января может пойти снег. Новый год встретит Ставрополья, согласно прогнозу, заморозками до -1 градуса.

Сайт Gismeteo сообщает о заморозках 31 декабря и дневной температуре от 0 до -5. А уже 1 января похолодает до -6 градусов. При этом синоптики предсказывают, что 28 декабря будет потепление до +13 градусов. После пойдет снижение температуры.

Обычно прогнозы составляются на несколько дней вперед, а долгосрочные прогнозы могут оказаться неверными из-за изменений. Вероятно, температура будет другой, тем не менее примерный прогноз на конец 2022 года есть, и он обещает холодные новогодние праздники.