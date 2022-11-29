В СКФУ объявили дополнительный набор для девятиклассников в СУНЦ

В СУНЦ СКФУ готовы принять до 250 талантливых школьников со всей России. Фото: ncfu.ru

Специализированный учебный научный центр Северо-Кавказского федерального университета объявил о дополнительном наборе в профильные классы. На данный момент в СУНЦ СКФУ в классах по восьми профилям - биологическому, гуманитарному, информационно-математическому, социально-гуманитарному, социально-экономическому, физико-математическому и химическому - обучаются 156 старшеклассников. А вообще созданные в учебном центре условия позволяют принимать до 250 талантливых школьников из любого региона России.

Для иногородних обучающихся (не менее 150) предусмотрено бесплатное интернатное проживание с круглосуточным дежурством воспитателей. Помимо этого ребята могут рассчитывать на шестиразовое питание и бассейн , а также для подготовки к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам (по личной инициативе) использовать математический центр, демонстрационный зал с интерактивными экспонатами, VR-лабораторию, читальный зал с ноутбуками и планшетами и коворкинг с полным техническим оснащением.

Первый выпуск в СУНЦ СКФУ прошел летом 2022 года. Фото: ncfu.ru

Осваивать углубленную школьную программу, элективные курсы и элективных курсах и факультативные пары по направлениям учащимся помогают вузовские преподаватели-совместители - их в СУНЦ СКФУ большинство. 5 учителей Центра являются докторами наук, а еще 25 - кандидатами наук.

О том, кто из девятиклассников может претендовать на поступление в СУНЦ СКФУ, какие испытания необходимо пройти и другие подробности обучения можно узнать по ссылке.

КСТАТИ

Первый выпуск в СУНЦ СКФУ прошел летом 2022 года. Среди тех, кто успешно освоил учебную программу - 4 стобальника по ЕГЭ, 7 медалистов и один призер финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Также в течение года ребята одерживали победы на Всероссийском конкурсе исследовательских и практических проектов «Перспектива»; научной конференции Yakutia International Science Fair в рамках II Международных интеллектуальных игр; XII Молодежной премии в области науки и инноваций; II Всероссийском хакатоне «Хочу в IT» среди СУНЦ России.