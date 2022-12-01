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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 6:42

На Ставрополье житель соседней республики совершил 20 краж на 30 млн рублей

Мужчину осудили, а попытка обжаловать приговор суда оказалась безрезультатной
Данил Юрков

Житель соседней республики принялся самостоятельно, а также с группой лиц, с октября 2017 по август 2020 годов воровать имущество из квартир и частных домов Ставрополья. Мужчина с сообщниками обкрадывал жителей Кавминвод. Всего правоохранители зафиксировали 20 эпизодов краж и покушений на преступления, сумма ущерба составила 30 млн рублей.

Приговором Лермонтовского городского суда 8 сентября 2022 года мужчина признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 6 годам и 11 месяцам в колонии общего режима. Осужденный решил обжаловать приговор из-за чрезмерной жестокости наказания, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

— Судебная коллегия согласилась с позицией прокуратуры, вышеуказанный приговор суда оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы осужденного – без удовлетворения, сообщает ведомство.

Приговор суда вступил в законную силу. Сообщники осужденного получили обвинительный приговор еще в 2021 году.